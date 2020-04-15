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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: توعية ميدانية للتوعية بأضرار الزيادة السكانية مع أزمة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:11 م
كورونا
كورونا
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشفت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، عن الإجراءات التي يتخذها القطاع للحد من الزيادة السكانية خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه يتم العمل على أكثر من محور من خلال توفير كافة وسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية والتوعية الميدانية من جانب آخر.

وأوضحت السنباطي، لـ"الدستور"، أنه يتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة من خلال عيادات الوحدات الصحية فقط، وتسليم السيدات مخزونًا من وسائل تنظيم الأسرة التي تشمل "الحبوب - الواقي الذكري" يكفى لمدة 3 أشهر لتقليل مدة النزول للوحدات الصحية.

وأشارت إلى أنه تم تدريب كافة الفرق الميدانية قبل بدء أزمة الكورونا، وحاليًا تقوم الرائدات الريفيات بحملات التوعية في الشوارع والقرى بالمحافظات بأهمية تأجيل الحمل خلال فترة تفشي الفيروس، لضعف الجهاز المناعي خلال فترة الحمل في التصدى للمرض وأهمية المباعدة بين الولادات، وتم دعمهن بكافة مستلزمات الوقاية التي تشمل الكمامات والجوانتيات الطبية والمعقمات والمطهرات.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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