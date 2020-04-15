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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل لـ127

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:11 م
كورونا
كورونا
سارة الشلقاني
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أعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" إلى 127.

وأوضحت صحة الاحتلال أن عدد المصابين بكورونا لديها ارتفع لـ12200 حالة، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

وطالب مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، جميع الوزارات بإعداد خطة عمل، مع استمرار تفشي فيروس كورونا، موضحا أنه يلزم الانتقال إلى مرحلة العيش في ظل وجود الفيروس، وعدم الانتظار حتى وقف انتشاره.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أن وزارة المالية تطالب بتسريع خطوات عودة الحياة تدريجيا مع التشديد على الالتزام بالتعليمات الوقائية مثل ارتداء الكمامات، حتى يمكن السيطرة على الخسائر الاقتصادية، بينما تعارض وزارة الصحة مثل هذه الخطوة في الوقت الحالي، وتحذر من أنها تزيد من فرص انتقال العدوى.

ومن المقرر أن يصادق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، على تلك الخطط بعد الموافقة عليها من جانب مجلس الأمن القومي في تل أبيب.

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