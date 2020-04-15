السعودية: مقتل مسلح مطلوب للعدالة أطلق النار على الأمن فى تبوك

أعلنت قوات أمن الدولة السعودية عن مقتل أحد المطلوبين للعدالة، بعد تبادل إطلاق للنار مع قوات الأمن.وقال المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء - "إن أحد المطلوبين لقي مصرعه بعد قيام الجهة المختصة بمهام القبض عليه بمنطقة تبوك، ومبادرته بإطلاق النار على رجال الأمن".وكشف المتحدث، أن عملية إطلاق النار أسفرت عن إصابة اثنين من عناصر أمن الدولة.. مشيرة إلى أن المطلوب للعدالة يدعى عبدالرحيم بن أحمد محمود أبوطقيقة الحويطي، وهو سعودي الجنسية.وأوضح، أن الحويطي لم يستجب لدعوات رجال الأمن بتسليم نفسه، وبادر بإطلاق النار من منزله في تبوك، محتميا بسواتر مكونة من أكياس رملية.. مضيفا أنه نتيجة لاستمراره بإطلاق النار وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة، اقتضى الأمر التعامل معه وإيقاف خطره، مما تسبب بوفاته.وضبطت قوات الأمن داخل المنزل في تبوك على عدد من الأسلحة، منها مسدس ورشاش وبندقية وساكتون هوائية وطلقات نارية وزجاجات حارقة.وأكدت رئاسة أمن الدولة أنها ستتعامل بكل حزم مع من يحاول الإخلال بالأمن بأي شكل من الأشكال.