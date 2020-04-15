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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

استقبال حافل ورسالة.. طبيب يروي رحلته مع كورونا (فيديو)

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:03 م
الدكتور أحمد فرح،
الدكتور أحمد فرح،
سارة سعودى - فاتن خديوي
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وجه الدكتور أحمد فرح، نائب مدير مستشفى بورفؤاد، أحد مستشفيات هيئة التأمين الصحي الشامل، رسالة للمواطنين يوضح فيها حقيقة إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أنه بصحة جيدة وخرج من المستشفى عقب تعافيه.

وكشف فرح، من خلال فيديو مصور، عن أنه اكتشف إصابته بفيروس كورونا 27 من شهر مارس الماضي وتم تحويله لمستشفى العزل الصحي "قها" بمحافظة القليوبية، وتلقى الإسعافات اللازمة لمدة 12 يوما، إلى أن تم إجراء تحليل فيروس كورونا مرة أخرى وجاءت النتيجة سلبية، مرسلا رسالة طمأنة للشعب المصري وتوعية بضرورة المحافظة على النظافة الشخصية وللتوجه لأقرب مستشفى عند الشعور بأعراض المرض.

وكشف الطبيب في تواصل مع "الدستور"، عن استقبال حافل لجيرانه عقب عودته إلى منزله، لافتا إلى أن جميع المخالطين له بالمستشفى والمنزل تم عزلهم منزليا ولم تظهر عليهم أي أعراض بفيروس كورونا حتى الآن.

وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس، عن خروج 26 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 514 حالة حتى اليوم.

وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 2350 حالة من ضمنها 514 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و178 حالة وفاة.


ووجهت أيضًا باستمرار عملية المتابعة للحالات التي استجابت لبروتوكولات العلاج وزالت عليها الأعراض الإكلينيكية مع استمرار إيجابية تحاليلهم، وذلك لنقلهم من مستشفيات العزل إلى بعض الفنادق ونزل الشباب وغيرها، مع استمرار المتابعة الطبية لتلك الحالات لحين سلبية تحاليلها وتمام شفائها وخروجها.

واطمأنت الوزيرة على تواجد فرق للدعم النفسي بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوى للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم، بالإضافة إلى تواجد مسئول من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى.

كما توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالشكر لجميع الأطقم الطبية العاملة في كل مستشفيات مصر وأسرهم على ما يبذلونه من جهد وإخلاص لحماية بلدهم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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