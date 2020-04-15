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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مندوب أمريكا لعملية السلام الأفغانية يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:03 م
زلماي خليل زاد
زلماي خليل زاد
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التقى المندوب الأمريكي الخاص لعملية السلام الأفغانية السفير زلماي خليل زاد، برفقة قائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال أوستن ميلر خلال زيارتهما لإسلام آباد، مع رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا في مكتبه في المقر العام للجيش الباكستاني.

وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني وأوردته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) أنه جرى خلال اللقاء بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، والوضع الأمني الإقليمي، إلى جانب عملية السلام في أفغانستان، وقضية اللاجئين الأفغان.

وقال البيان: إن رئيس أركان الجيش الجنرال قمر جاويد باجوا، شدد على أنه علينا ألا نفقد مسار الإنجازات التي تم تحقيقها في عملية السلام الأفغانية والسلام والاستقرار في المنطقة وسط الوضع الناجم عن انتشار وباء فيروس كورونا، وأطلع الجنرال باجوا السفير زلماي خليل زاد، والجنرال أوستن ميلر على جهود حكومة باكستان للسلام، كما أطلع على مطالبة رئيس الوزراء عمران خان من المجتمع الدولي، بتخفيف عبء الديون للدول النامية لتتمكن من التغلب على الوباء.

والتقى رئيس المخابرات الباكستانية اللواء فيض حميد مع رئيس الوزراء عمران خان في مكتبه باسلام آباد اليوم، وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن اللقاء ناقش الأمور المتعلقة بالأمن الوطنى.

وفي تطور آخر، رفض الجيش الباكستانى التصريحات التي أدلى بها القادة العسكريون الهنود حول إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، وقال متحدث عسكرى باكستانى، فى تصريحات أن التصريحات غير المسئولة التى أدلى بها القادة العسكريون الهنود، تعكس خيبة أملهم بسبب فشلهم فى التعامل مع الوضع فى جامو وكشمير التى تحتلها الهند، ولفت إلى أن هناك محاولات لصرف انتباه العالم عن الإرهاب، الذى تمارسه الهند فى جامو وكشمير.

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