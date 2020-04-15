«رجال الأعمال» تناقش مبادرة «الصناعة» لدعم المشروعات الصغيرة غدًا

تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعا، غدا الخميس، عن طريق تقنية الـ"Zoom Conference"، بحضور كل من الدكتورة هالة فوزي أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، والدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، وممثلو جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنك الأهلي المصري ومبادرة رواد النيل.ويهدف الاجتماع، إلى استعراض المبادرة الأخيرة التي أطلقتها وزارة التجارة والصناعة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ لتخفيف حدة الآثار السلبية التي يواجهها هذا القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا وكيفية تطبيق هذه المبادرة.كما يناقش الاجتماع الدور الذي تقوم به البنوك المصرية؛ لمساعدة هذا القطاع في ظل أزمة فيروس كورونا وكيفية تطبيق هذه المبادرة.