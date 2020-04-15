رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

جولة جديدة بالمتحف المصرى بالتحرير اليوم

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 08:02 م
المتحف المصري
المتحف المصري
فاتن غلاب
طباعة
تطلق وزارة السياحة والآثار، اليوم، جولة إرشادية جديدة بالمتحف المصري بالتحرير عن صلاية "نعرمر"، في إطار المبادرة التي أطلقتها لشرح 20 قطعة أثرية مميزة داخل المتحف، من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية، أثناء تواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن "صلاية نعرمر" مصنوعة من حجر الشست الأخضر (طولها 64 سم، وعرضها 42 سم)، تم اكتشافها في بقايا معبد من الدولة القديمة في هيراكونبوليس (الكوم الأحمر حاليًا) بالقرب من إدفو، تعود إلى بداية الأسرة الأولى (حوالي 3100 ق.م.) إلى فجر الحضارة المصرية، وعلى الرغم من أن هذه القطعة في شكل لوحة مستحضرات التجميل، إلا أنها كانت رمزية، ولم يتم استخدامها في الواقع لمستحضرات التجميل، في وسط الجانب الأمامي، تتم السيطرة على حيوانين خرافيين متشابكي الأعناق الطويلة، مما يرمز إلى حدث تاريخي ذو أهمية قصوى حدث مؤخرًا: "توحيد مصر العليا والسفلى في أقدم دولة في العالم".

وتابعات، أنه في السجل الأعلى، يسير الملك، الذي كان يرتدي التاج الأحمر لمصر السفلى، في موكب النصر، بينما ترقد أعداءه مقطوعي الرأس أمامه، في السجل السفلي، يدمر الملك، كثور، أحد حصون الأعداء، وعلى ظهر اللوحة، يرتدي الملك التاج الأبيض لمصر العليا، على وشك ضرب رئيس العدو السفلي بمقمعة أمامه، بينما يسيطر سلفه، الإله حورس، على تمثيل لأرض مصر السفلى.

موضوعات متعلقة

الأرصاد: عدم ارتداء الملابس الصيفية لمنتصف الربيع (فيديو)

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

الرئيس السيسى يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى.. ويؤكد: فخور ببسالة رجال الشرطة

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

الصحة: 5 وفيات.. و155 إصابة جديدة بكورونا

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

«شخبطة على الحيط».. محمد بحيري يرسم أحلامه على جدران غرفته

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

بريطانية عمرها 106 أعوام تهزم كورونا

موعد إجازة عيد شم النسيم 2020

مقالات الرأي
ماجد حبته
نيوتن المزيف.. عميل مثقف
خالد عكاشة
المعركة الانتخابية للرئيس الأمريكي مع منظمة الصحة العالمية
سيد عبدالقادر
رسالة إلى النائب العام
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
المزيد

الثقافة

«زيرو وان» تناقش كتابي تدريبفوبيا وجوارديولا الجمعة

محمود التهامي يشارك في حملة «أكبر من كورونا»

محمد السيد يكتب ديوان شعر عن كورونا فى فترة العزل

«الناشرين المصريين» يعلن مواعيد أرقام الإيداع بدار الكتب