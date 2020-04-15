متحدث «ادعم نقابتك»: لن نسمح بقيد حملة الدبلومات والتعليم المفتوح بـ«المحامين»

قال عبد المجيد جابر المحامي المتحدث الرسمي باسم حملة "ادعم نقابتك ومهنتك"، إن القانون واضح وصريح في منع قيد حملة الدبلومات أصحاب شهادات التعليم المفتوح قائلا: "لن نسمح بقيدهم".وأكد "جابر" فى تصريحات له، أن النقابة تخضع القيد بالمحاماة إعمالا لقانون المحاماة، وليس إعمالا بقانون الجامعات والقانون الخاص هو الواجب التطبيق في هذه الحالة، والتي أوجبت تلك الفقرة المعدلة سلفا بقانون المحاماة، بأن شهادة إجازة الحقوق مسبوقة بشهادة الثانوية العامة للقيد بالنقابة وجوبيا قولا واحدا والنص واضح وصريح ولا يحتاج لتأويل أو تفسير، وأيضا قانون تنظيم الجامعات غير ملزم لنا لكون القانون الخاص يقيد العام.وطالب جابر بسرعة تشكيل هيئة المكتب للبت في هذه المسائل الخلافية، وأن لا نرهن القرار النقابي في يد النقيب والنقيب تعهد وصرح قبل الانتخابات أنه سيسمع لكل الآراء في المجلس ولن يكون ديكتاتور في اتخاذ القرارات.واختتم جابر مطالبا بالديمقراطية في العمل النقابي وأن لا نرهن القرار النقابي في يد فصيل واحد لكون ذلك أثر على العمل النقابي، مطالبا نقيب المحامين الالتزام بتعهداته للمحامين بالحفاظ على مكتسبات النقابة من التنقية وديمقراطية القرار النقابي.