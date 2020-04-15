جرائم أردوغان مستمرة في ليبيا رغم أزمة «كورونا» (تقرير)

عرضت قناة «مداد نيوز» السعودية تقريرا يسلط الضوء على نقل تركيا دفعة جديدة من مقاتلي الفصائل السورية إلى العاصمة الليبية طرابلس في خضم أزمة فيروس كورونا.

ولفت التقرير إلى أنه بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن عشرات المرتزقة السوريين تم نقلهم إلى ليبيا للمشاركة بالمعارك إلى جانب الميليشيات المؤيدة لحكومة السراج ضد الجيش الوطني الليبي وبذلك يرتفع عدد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن إلى نحو 5050 مرتزقا، وبلغ عدد المجندين الذين وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب 1950 مجندا.

وتواجه حكومة الوفاق الموالية لتركيا اتهامات بأعمال قتل انتقامي في 8 مدن سيطرت عليها بعد اشتباكات مع الجيش الوطني الليبي ونفذت عمليات نهب وسرقة وحرق للممتلكات الخاصة والمقار الأمنية وحرصت على فتح سجون بها دواعش وإطلاق سراح الإرهابيين.