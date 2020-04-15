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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأنبا بيجول يترأس بصخة الأربعاء بدير المحرق بأسيوط

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:52 م
الأنبا بيجول
الأنبا بيجول
تريزة شنودة_مونيكا جرجس
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ترأس الأنبا بيجول رئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق بأسيوط، مساء اليوم بصخة الأربعاء بالدير ذاته، بمشاركة عدد من الرهبان.

وبث الدير صلوات البصخة مباشر، عبر صفحته الرسمية، لنقلها للأقباط بالتزامن مع إغلاق الكنائس للحد من التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وبدأ الأقباط؛ في أسبوع الآلام؛ الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة.

وخلال أسبوع الآلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساء؛ وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، وتمتد أسبوعا كاملًا، وتقام صباحا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة؛ وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.

كما يمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بوجبة واحدة تكون غالبًا من الماء والملح.

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