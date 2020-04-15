أحمد موسى لأهالى الأميرية: «لما شفتوا الدقون والسلاح مبلغتوش ليه؟»

انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، قائلا إن خلية الأميرية الإرهابية كانوا يخرجون ويصعدون للشقة بسلاح، ويتردد عليهم منتقبات، ووجه حديثه لأهالي الأميرية: «لما شفتوا الدقون والسلاح مبلغتوش ليه؟.. حضرتك مستني يحصل مصيبة».وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «هناك إخوان صغيرين في المؤسسات الصحفية وهم نماذج مصغرة من خيرت الشاطر، وجميعهم يمارسون عملهم ويغطون مصادر».وأردف: «مفيش حاجة اسمها إخواني موجود في مؤسسة عمل، الإخواني مستني أمر عشان يقتل اللي جنبه، وأنا مادفعش ضرائب من شقايا وتعبي ويتعالج بيه الإخوان»، متابعا: «الإخوان مكانهم السجون أو خارج البلد وليس بيننا».وأكد موسى، أن الإخوان كانوا يريدون حل جهاز أمن الدولة لأنه مصدر المعلومات، لكن جهاز أمن الدولة عاد أقوى مما كان.وأشار موسى، إلى أن المقدم محمد الحوفي استشهد كي يفدى حياة الكثيرين من زملائه والمصريين.