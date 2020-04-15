رجال الأعمال: مصر تصدر كميات كبيرة من البطاطس لموريشيوس

قال المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر صدرت بطاطس بكميات ضخمة لدولة موريشيوس لأول مرة خلال هذا العام، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الحاصلات الزراعية التى تدخل أسواق جديدة لأول مرة، مثل المانجو التى تم تصديرها لأول مرة لدولة جنوب إفريقيا.وأضاف عيسي خلال ندوة نظمتها لجنة إفريقيا بجمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس، أن الحاصلات الزراعية لأفريقيا تواجه مشكلة كبيرة، فى أنها دول منتجة للحاصلات، بالإضافة إلى طول مدة رحلة الشحن.وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أن مصر لديها فرصة كبيرة لتصدير الملابس الجاهزة لبلدان افريقيا، ولكن هذا يتطلب إنشاء خط ملاحي لتصبح مركز لخدمة دول عديدة مجاورة.