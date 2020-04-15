«المستشفيات التعليمية» تكشف تفاصيل إصابة طبيب معهد القلب بكورونا

قالت هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، في شأن ما أعلن عن إصابة طبيب بمعهد القلب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، إن الطبيب لم يصب بالعدوى من المعهد، لكن الأمر جرى في مستشفى آخر يعمل به بنظام "الشيفت" عن طريق مخالطته لطبيب آخر مصاب.وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي، أنه تم عزل الطبيب فور ظهور أعراض الإصابة بالمستشفى التي يعمل بها خارج المعهد وسحب مسحة منه، وبعد تأكد إيجابيتها تم تحويله لمستشفى العزل.وأشارت إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية بالمعهد ومع من خالطه من الطاقم الطبي، مؤكدا خلو المعهد من أي إصابات سواء بين العاملين فيه أو المرضى، بما في ذلك الممرض الذي أصيب سابقا، والذي شفي تماما.