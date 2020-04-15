«التعاون الإسلامي» تشيد بكفاءة الشرطة المصرية في إحباط عملية إرهابية

أشادت منظمة التعاون الإسلامي بكفاءة أجهزة الأمن في مصر، ونجاحها في إحباط عملية إرهابية وشيكة عبر الإطاحة بعناصر إرهابية كانت تخطط لأعمال تخريبية، بالتزامن مع أعياد أبناء الطائفة المسيحية.وتقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس "، بخالص تعازيه ومواساته للحكومة المصرية ولأسرة ضابط الشرطة الذي استشهد في تلك العملية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، مؤكدا وقوف المنظمة مع مصر في مكافحة الإرهاب والتطرف، وفيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها.