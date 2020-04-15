أبوشقة: حادث الأميرية أثبت أننا نعيش في دولة حقيقية

قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إن العملية الاستباقية بمداهمة خلية الأميرية الإرهابية، أمس الثلاثاء، أثبتت أننا نعيش في دولة حقيقية.وأضاف المستشار أبوشقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه ثبت أمس أننا أمام سلطة تنفيذية قوية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الوزراء، وأننا لدينا شرطة وطنية قادرة على حماية الوطن.وأشار المستشار أبوشقة، إلى أن الشباب المصري قادر على التصدي لكل الأزمات التي تواجه مصر ومحاربة الإرهاب وقيادة الدولة للنجاح.