«زيرو وان» تناقش كتابي تدريبفوبيا وجوارديولا الجمعة

تناقش دار "زيرو وان" للنشر والتوزيع، كتابي" تدريبفوبيا" وكتاب "جوارديولا" للكاتب محمد أحمد حمزة، الجمعة المقبلة، في تمام الثانية مساء، عبر البث المباشر من خلال صفحة الدار علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وأبدت الدار عبر صفحتها عن سعادتها واستعدادها لتلقي الاستفسارات والأسئلة الخاصة عن الإصدارات، ودعت الجمهور إلى المشاركة في الحوار في حفل المناقشة.ويشار إلى أن كتاب "تدريبفوبيا" للكاتب يناقش ويسرد تاريخ نادي الزمالك مع المدربين على مدار آخر 20 عاما.ونشرت الدار جزء من كتاب "تدريبفوبيا الزمالك في عشرون عام" أن التاريخ هو عنوان الحاضر والماضي هو المؤشر الحقيقي للمستقبل ما يشمله التاريخ من أحداث ومواقف وقرارات، شكل جزءا كبيرا من ما نحن عليه الآن فلكل منا حاضره المستحق وما ترتب عن أفعال وقرارات مضت.وتابعت: نادي الزمالك كيان يمتلك حاضرا ثابتا واسما كبيرا في المنطقة التي يقبع بها من العالم، وذلك يكمن في تاريخه العظيم الذي يتكون من رصيد شعبي وجماهيري وإنجازي فريد من نوعه.وهناك أشخاص هم من ساهموا في تشكيل هذا التاريخ بمميزات وعيوب بصواب وخطأ كانوا هم "أبطال" هذه القصة التي يتناولها الكتاب ولكن علينا أيضا أن لا نغفل الأحداث التي كانت محيطة بهم المزج بين الأبطال والأحداث يعطي جودة في توثيق التاريخ ويقوي السرد وهو ما يبرز متعة النوستالچيا.