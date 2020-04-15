محمود التهامي يشارك في حملة «أكبر من كورونا»

أهدى الشيخ محمود التهامي، فيديو إلى نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، تحدث فيه عن التصدي لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، وتعزيز الوعي المجتمعي وطرق الوقاية من الإصابة.وأطلق المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، في هذا الإطار وبالتنسيق مع فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة حملة "أكبر من كورونا"، بهدف تثقيف المجتمع حول التعامل الآمن والصحي في تلك الفترة، وتعزيز مبدأ الالتزام والمسئولية لدى مختلف أفراد المجتمع، وبث الرسائل التوعوية وجميع المعلومات المتعلقة بتطورات الفيروس، والممارسات الصحيحة التي يجب اتباعها.وجاء نص الفيديو الذي سجله التهامي كالآتي:"من جمهورية مصر العربية إلى وطن الإنسانية.. نتحد جميعًا مواطنين ومقيمين من كل الجنسيات.. لتسهيل المهمة على أبطال الوطن.. نعي دورنا جيدًا لا نحمل همًا.. بل نحمل مسئولية كبيرة.. وحتى ننتصر ونلتقي من جديد على المحبة والنجاح والأمل، نقولها معًا نحن متفائلون ومتكاتفون ومؤمنون أننا على قدر المسئولية من أجل الجميع، روح واحدة وقلب واحد، نحن جميعًا ملتزمون، أكبر من كورونا".