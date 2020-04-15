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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بعثة الهجرة الدولية بالكويت تزور مركزا لإيواء مخالفي الإقامة

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:26 م
إيمان عريقات
إيمان عريقات
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كشفت وزارة الداخلية الكويتية، عن قيام رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة في الكويت إيمان عريقات، ورئيس بعثة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الكويت الدكتور سامر حدادين، بزيارة اليوم الأربعاء إلى مقر إيواء مخالفي قانون الإقامة بمنطقة غرب الصليبخات.

وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية- في بيان صحفي - أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على الاستعدادات التي قامت بها الكويت ممثلة بوزارة الداخلية، في سرعة إنجاز معاملات مخالفي قانون الإقامة، والتسهيلات والخدمات الطبية والوقائية والاحترازية المقدمة لهم، للحفاظ على سلامتهم وصحتهم والحفاظ على الصحة المجتمعية.

وأضافت أنه تم خلال الزيارة الاطلاع على توفير كافة المستلزمات الغذائية والمعيشية الكريمة في المركز، وآليات التنسيق والإجراءات لسرعة إجلاء مخالفي قانون الإقامة إلى دولهم، كما تم تفقد أماكن إقامة المخالفين.

ونقل البيان عن رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة إيمان عريقات، إشادتها بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح رقم (288 لسنة 2020)، بشأن قواعد مغادرة المقيمين غير الحاصلين على إقامة، أو من انتهت إقامتهم باستعدادات المؤسسة الأمنية.

وأكدت عريقات على أن هذه المبادرة الكريمة للقرار الوزاري، تترجم البعد الإنساني للكويت، ويساهم في التصدي لظاهرة الاتجار بالإقامات، منوهة أن الكويت سباقة في مواجهة هذه الجريمة، وأنها تبذل كافة السبل في هذا المجال.

وأوضحت أن التسهيلات والمزايا التي تضمنها القرار الوزاري، من إعفاء المخالفين للغرامات، ومنحهم تذاكر سفر مجانية، وإمكانية عودتهم إلى الكويت، يؤكد التزام الكويت بالبعد الأخلاقي والإنساني في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها وكافة دول العالم، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).

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