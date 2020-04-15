عصام هلال: الدولة منتبهة لقوى الشر فى ظل مواجهة كورونا

نعى المستشار عصام هلال الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، الشهيد محمد فوزي الحوفي الذي استشهد مساء أمس الثلاثاء أثناء مداهمة خلية إرهابية في الأميرية، كما أعرب عن أمنيته في الشفاء العاجل للمصابين.ووجه خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفىن ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، التحية للشرطة المصرية لتصديها للإرهاب، مؤكدا أن ظهور المعدن الأصيل للشعب المصري واصطفافه خلف حكومته لا يراق لقوى الشر ما دفعهم للتوجه نحو العمليات الإرهابية.وأوضح أن عظمة الدولة المصرية تكمن في أنها في غاية الانتباه لقوى الشر في ظل مواجهة فيروس كورونا ومحاربة الفساد.