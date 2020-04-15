تحرير ١٣ محضرا لمحلات جزارة ومخابز في الأقصر
الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:22 م
هدى الأميرطباعة
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالأقصر اليوم، بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري، حملة للمرور على محلات الجزارة والمخابز أسفرت عن تحرير ١٣ محضر مخالفات.
وتضمنت المحاضر ٣ ذبح خارج السلخانة و١٠ للمخابز عبارة عن ٣ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٤ عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و٣ عدم نظافة المخبز وأدوات العجين.
وتضمنت المحاضر ٣ ذبح خارج السلخانة و١٠ للمخابز عبارة عن ٣ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٤ عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و٣ عدم نظافة المخبز وأدوات العجين.