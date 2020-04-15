تحرير ١٣ محضرا لمحلات جزارة ومخابز في الأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية بالأقصر اليوم، بالتنسيق مع إدارات التموين والطب البيطري، حملة للمرور على محلات الجزارة والمخابز أسفرت عن تحرير ١٣ محضر مخالفات.وتضمنت المحاضر ٣ ذبح خارج السلخانة و١٠ للمخابز عبارة عن ٣ إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و٤ عدم الاحتفاظ بسجل الزيارات و٣ عدم نظافة المخبز وأدوات العجين.