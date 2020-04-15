ارتفاع إصابات كورونا في الجزائر إلى 2160

أعلنت السلطات الجزائرية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 90 إصابة و10 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها، ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا إلى 2160 والوفيات 336 فيما بلغت حالات الشفاء 708 حالة من إجمالي الحالات المصابة.على جانب آخر وصلت اليوم الأربعاء، مساعدات جديدة من الحكومة الصينية إلى مطار هواري بومدين مقدمة للجزائر، وتضم المساعدات الكاشف وملابس الوقاية الطبية وكمامات طبية وغيرها من المستلزمات الطبية الأخرى.