تعقيم العبارات النهرية بكفر الشيخ لمواجهة كورونا (صور)

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أيمن عبداللاه، مدير عام المديرية، أنه قد تم تعقيم وتطهير "العبارات النهرية" التي تنقل المواطنين من مدينة مطوبس إلى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، على الضفة الأخرى من النهر، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة مطوبس والإدارة الصحية.وأكدت المديرية، في بيان اليوم الأربعاء، أنه جرى تطهير وتعقيم كافة محلات وأسواق بيع الدواجن، بالإضافة لاستمرار أعمال التطهير على الأكمنة ومنافذ المحافظة بمطوبس، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من خطورته.في السياق ذاته، كثفت محافظة كفر الشيخ، تعقيم وتطهير كافة الشوارع والميادين والمؤسسات الحكومية، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.