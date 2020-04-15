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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزير الاتصالات يتابع انتظام صرف منح المتضررين من كورونا (صور)

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:57 م
وزير الاتصالات
وزير الاتصالات
طارق عتمان
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أجرى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية على عدد من منافذ الهيئة القومية للبريد في محافظتي القاهرة والجيزة لمتابعة انتظام سير العمل في ثالث أيام صرف منحة العمالة غير المنتظمة التي قررها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد".

يأتى ذلك للتأكد من تقديم الخدمة بأعلى كفاءة مع تذليل العقبات أمام المواطنين وفقا للخطة التي تم وضعها والتي شملت عدد من التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تضمن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمترددين على منافذ الهيئة المقدمة للخدمة؛ ورافق الوزير خلال الجولة عبده علوان القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للبريد.

وشملت جولة الوزير تفقد مراكز الأهرام والجيزة أول، والربيع الجيزي للخدمات البريدية، ومدرسة الفريق عزيز المصري في محافظة الجيزة، كما تفقد الدكتور عمرو طلعت مركز السيدة زينب للخدمات البريدية؛ ومدرسة الخديوية الثانوية العسكرية بنين في محافظة القاهرة.

وكانت الهيئة القومية للبريد، بدأت الاثنين الماضي، في صرف منحة الـ٥٠٠ جنيه المقدمة لدعم العمالة غير المنتظمة عبر ٤٠٠٠ مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة الى ٦٠٠ مدرسة تم تخصيصها بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والتربية والتعليم كمنافذ صرف إضافية؛ ويتم تسليم المستفيدين من المنحة بطاقة البريد المصري "Easy pay" مسبقة الدفع لكي يتم استخدامها في الحصول على المنحة لمدة شهرين بدءًا من الشهر القادم؛ حيث يأتي ذلك في إطار الدور المحوري الذي يقوم به البريد المصري في دعم جهود الدولة لتحقيق التحول الرقمي والشمول المالي.

وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خط ساخن (١٤٢) للبدء الفورى فى الرد على استفسارات العمالة غير المنتظمة، ومساعدتهم في معرفة مواعيد وجهات صرف المنحة.

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