«الصحة العالمية»: يجب على دول العالم الاتحاد لمواجهة «كورونا»

شدد رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، على ضرورة اتحاد دول العالم لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة "dmc"، أن التوقيت الراهن يتطلب الوحدة للتغلب على فيروس كورونا.وقال أدهانوم، في مؤتمره الصحفي اليومي، إن هناك 3 لقاحات لكورونا دخلت مرحلة التجارب السريرية و70 أخرى قيد التطوير.وأضاف أدهانوم، أن التضامن الدولي هو العامل الحاسم في القضاء على فيروس كورونا، لافتا إلى أن الفيروس قد يستغل الانقسام الدولي ويصبح الوضع أكثر خطورة.وقال: "حان الوقت لتوحيد الجهود من أجل نضال جماعي لمواجهة تهديد مشترك هو فيروس كورونا".