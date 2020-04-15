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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«هواوي» تدرب 480 طالبا بجامعة سوهاج على تكنولوجيا المعلومات «عن بعد»

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:55 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم،
محمود عبد العال و مصطفي علم الدين
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عقد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، الاجتماع التنسيقي الأول عبر "الفيديو كونفرانس" مع ممثلي شركة "هواوي"، لبحث آليات تفعيل برتوكول التعاون المذمع توقيعه بين الطرفين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، بحضور الدكتور محمود أبو العز، مدير مركز الخدمات الإليكترونية بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، في بيان، إن البرتوكول يتضمن تنفيذ برنامج تدريبي طلابي بهدف توفير مواهب تقنية عالية الجودة في مجال الاتصالات والمعلومات، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل المتغيرة والتحديات التي تواجه مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وذلك بما يتلائم مع استراتيجية التحول الرقمي في مصر ورؤية التنمية المستدامة 2030.

وأشار عزيز، إلى أن البروتوكول يهدف إلى تأهيل 6 مدربين بجامعة سوهاج في الفترة من 1 مايو إلى 20 يونيو 2020، ليتسنى لهم تدريب 480 طالب وطالبة "عن بعد"، على مدار 3 أشهر في الفترة من 20 يونيو الى 20 سبتمبر من نفس العام على برامج تشمل 6 مجالات مختلفة منها تأمين البيانات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الضخمة.

وأوضح الدكتور محمود أبو العز، مدير مركز الخدمات الإليكترونية بالجامعة، أن الاجتماع تناول إمكانية تفعيل برنامج "ITB" المقدم من شركة "هواوي Huawei Talent Pool ITB"، وهو مشروع تطوير قدرات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائد للشباب ومشروع المسؤولية الاجتماعية.

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