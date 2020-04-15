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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

صندوق النقد والبنك الدوليان يرحبان بتأجيل سداد الائتمان

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:55 م
صندوق النقد
صندوق النقد
راندا التوني
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أصدر رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، والمديرة الإدارية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بيانا رسميا، حول نتائج اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين.

وقال البيان، إن صندوق النقد والبنك الدوليين يرحبان بقرار مجموعة العشرين الاستجابة للدعوة للسماح لأفقر دول العالم التي تطلب الصبر بتعليق سداد الائتمان الثنائي الرسمي في الأول من مايو، مشيرا إلى أن هذه مبادرة قوية وسريعة المفعول ستفعل الكثير لحماية حياة وسبل عيش ملايين الأشخاص الأكثر ضعفًا.

وأضاف البيان أن مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ستتحرك بسرعة للاستجابة لطلب مجموعة العشرين بدعم هذا الإجراء من خلال العمل عن كثب مع هذه البلدان بطرق تستفيد بشكل أفضل من شريان الحياة الحيوي هذا.

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