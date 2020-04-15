توفير الأدوية المعتمدة لعلاج كورونا بمستشفى العزل في الأقصر

أكدت الدكتورة نعمه عبد اللطيف، مدير إدارة الصيدلة بالأقصر، أنه منذ بدء أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، قامت إدارة الصيدلة بتوفير جميع أصناف الأدوية المدرجة ضمن بروتوكول علاج مصابي فيروس "Covid-19"، ومتابعة تسليم الكميات المطلوبة لمستشفى العزل بإسنا.وأوضحت عبداللطيف، في بيان، أن مخازن الأدوية بالمديرية والإدارات الصحية والمستشفيات تعمل على مدار اليوم وحتى ساعات متأخرة لتوفير كافة الأدوية المطلوبة خاصة عند ظهور أول الحالات بالمحافظة وإعلان حاله الطوارئ بها.وأشارت إلى أن هناك خطة متكاملة وضعت تحت إشراف الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، للعمل على توفير كافة أنواع الأدوية بكميات، وتقديمها لمستشفى العزل، والحميات بالكميات المناسبة وفقًا لاحتياج المستشفى.