تفتيش 450 منفذا لبيع الأدوية والمستلزمات الطبية في الأقصر

أعلن الدكتور محمود عبد الناصر، مدير إدارة التفتيش الصيدلي، أنه منذ ظهور فيروس كورونا المستجد بمحافظة الأقصر وحتى الآن، تم المرور على ما يقرب من 450 منفذا لبيع الأدوية والمستلزمات، ما بين صيدليات ومخازن أدوية ومراكز بيع المستلزمات الطبية، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بالتعاون بين فريق التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة ومسؤولي مباحث التموين بالمحافظة، لتحرير المحاضر وتحريز المضبوطات من مستلزمات الوقاية ومكافحة العدوى مجهولة المصدر أو غير المسجلة بفواتير.وأكد عبد الناص، أنه تم أيضًا ضبط كميات من المستلزمات الطبية الأخرى وتحرير محاضر، كما تم ضبط بعض الصيدليات تبيع أدوية ملحقة ضمن الجدول وبدون فواتير ودفتر قيد وتم التحريز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.