تقارير أمريكية تحذر من التهديدات الإلكترونية لكوريا الشمالية

أصدرت ثلاث وزارات أمريكية هي الخارجية، والأمن الداخلي والخزانة إضافة لمكتب التحقيقات الفيدرالي " إف بي آي"، تقريرا تحذيريا مشتركا، اليوم الأربعاء، يستهدف رفع مستوى الوعي بالتهديد الإلكتروني الذي تشكله كوريا الشمالية.وذكرت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن التقرير يسلط الضوء على ما تمارسه كوريا الشمالية من أنشطة إلكترونية خبيثة في جميع أنحاء العالم، كما يحدد الموارد الحكومية الأمريكية التي توفر المعلومات الفنية وتفاصيل التهديد، ويتضمن التوصيات الخاصة بالتدابير المطلوب اتخاذها لمواجهة تلك المخاطر.وأضافت المتحدثة أن تلك الأنشطة الكورية الشمالية تهدد الولايات المتحدة وسائر الدول حول العالم، كما تشكل بصفة خاصة تهديدا كبيرا لسلامة واستقرار النظام المالي الدولي.وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تتعاون بشكل وثيق مع الدول التي لها اهتمام بهذه القضية للعمل على مواجهة هذه السلوكيات المزعزعة للاستقرار في الفضاء الافتراضي.وشددت على أهمية تعاون الحكومات والمؤسسات والجمهور من أجل مواجهة التهديد الإلكتروني الذي تشكله كوريا الشمالية.