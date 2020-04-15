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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يتفقد عددا من المصانع والشركات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:47 م
المستشار محمد عبد
المستشار محمد عبد الوهاب
حسن كامل
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تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء، عدد من المصانع والشركات العاملة بالمنطقة الحرة بمدينة نصر، للوقوف على حالة العمل والإنتاج بهذه الكيانات ومتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه بها من إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بهدف الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها.

وخلال الزيارة تفقد المستشار محمد عبد الوهاب، عدد من الشركات والمصانع العاملة المنطقة الحرة، حيث تابع حالة سير العمل والإنتاج بهذه الكيانات، وما تم اتخاذه بالفعل من اجراءات لوقاية العاملين بها من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

كما وجه الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار الشركات والمصانع العاملة بالمنطقة الحرة بتحقيق التوازن من خلال الحفاظ على استمرار الإنتاجية لكن في ظل اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا" تجنبًا لتعريض صحة وسلامة العاملين بها لخطر الإصابة بالفيروس.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، للمسؤولين بمتابعة ما يتم اتخاذه كل في جهته من اجراءات للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد والحد من سرعة ووتيرة انتشاره.
المستشار محمد عبد الوهاب
المستشار محمد عبد الوهاب
المستشار محمد عبد الوهاب
المستشار محمد عبد الوهاب

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