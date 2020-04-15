«تضامن الأقصر» تعلن عن مواعيد صرف معاشات «تكافل وكرامة»

أعلن محمود فاروق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن خطة الصرف لمستفيدي معاش تكافل وكرامة خلال شهر أبريل، موضحًا أن بداية الصرف ستكون لمستحقي معاش "كرامة" لمدة يومين، ثم يبدأ صرف مستحقي "تكافل".وأضاف فاروق، في بيان، أنه تقرر البدء بالصرف لمستفيدي "كرامة" فقط يومي السبت والأحد 18-19 أبريل الجاري، ويبلغ عددهم أكثر من مليون مستفيد من كبار السن والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية نحو 482 مليون جنيه، يتم بعدها الصرف لمستفيدي برنامج "تكافل"، والذين يبلغ عددهم نحو مليوني أسرة.وأوضح، أن تقسيم فئات المستحقين للصرف على عدد من الأيام، في إطار خطة الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ومنع الازدحام، كما تؤكد الوزارة والمديريات على تلقيها الاستعلامات وشكاوى المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة من خلال البوابة الإلكترونية https:tk.moss.gov.eg