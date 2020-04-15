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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتظام توريد القمح في 22 موقعا تخزينيا بني سويف

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:46 م
القمح
القمح
بنى سويف - محمد حفيظ
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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، انتظام أعمال توريد القمح المحلي بالمحافظة في أول يوم لموسم التوريد للعام الحالي 2020، مع المتابعة المستمرة عن طريق غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالمحافظة والوحدات المحلية بتنسيق تام ودائم مع غرفة عمليات مديرية التموين المتصلة بالغرفة المركزية بالوزارة.

وأوضح غنيم في بيان، أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح في المحافظة بلغت 130 ألف فدان، والمستهدف هذا الموسم توريده 200 ألف طن ويتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيا بإجمالي طاقة استيعابية 230 ألف طن.

وأشاد المحافظ بمستوى الجاهزية والنظم الحديثة بالصوامع التي جعلت من محافظة بني سويف مركزا لتخزين الأقماح، سواء المحلية أو المستوردة مؤكدا أن بني سويف حظيت باهتمام من القيادة السياسية كإحدى محافظات الصعيد التي تشهد حزمة من المشروعات التنموية والخدمية، حيث كان لها سويف نصيب كبير من المشروعات القومية العملاقة في قطاعات الصحة والكهرباء والتكنولوجيا والزراعة والخدمات الجماهيرية والطرق وغيرها.

وأشار إلى أن المحافظة استعدات لموسم توريد القمح مبكرا تحت إشراف ورعاية المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وتم الاستعداد التام لتنفيذ توجيهات وزارة التموين والتي كلف المحافظ بتنفيذها على أكمل وجه، خاصة سرعة دفع المستحقات للفلاحين بالأسعار التي قررتها الوزارة وهي 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط.

وأضاف وصفيـ، أن الوزارة حددت أن يبدأ موسم توريد القمح المحلي اعتبارًا من 15 أبريل الجاري ولمدة ثلاثة أشهر حتى 15 يوليو 2020، على أن تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحًا حتى 8 مساءً، وفى شهر رمضان من 9 صباحا حتى 4 عصرًا، ومن بعد الإفطار حتى 11 مساءً طوال شهر رمضان.

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