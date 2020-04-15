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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«NTRA»: كورونا يغير سياسات تنظيم أسواق الاتصالات عالميا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:45 م
NTRA
NTRA
طارق عتمان
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تعمل هيئات تنظيم الاتصالات الإلكترونية "NTRA" في جميع أنحاء العالم على مواءمة سياساتها التنظيمية مع الأوضاع الحالية،
​في ظل تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، واضطرار الأفراد للبقاء في منازلهم ظهر للاتصالات الإلكترونية دورًا هائلًا وحيويًا في دعم الأسر والشركات والأفراد.

أدرك القائمون على قطاع الاتصالات في العالم ضرورة اتخاذ مقدمي الخدمات قرارات تدعم خدمات الاتصالات الحيوية والأشخاص الذين يعتمدون عليها في عملهم وحياتهم.

بات واضحًا الآن أن منظمي الاتصالات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم يتعين عليهم وضع سياسات ولوائح أكثر مرونة مع مراعاة امتثال مقدمي الخدمات لتلك اللوائح والسياسات خاصة عندما يتعلق الأمر بإنفاذ مبدأ حيادية الانترنت ومرونة الشبكة واتصالات الطوارئ.

وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح أهم الأسس الذي سيعتمد عليها هذا النهج التنظيمي الجديد.

- مراعاة زيادة الطلب على سعة الطيف الترددي: نظرًا لاعتماد الأفراد على الاتصالات الإلكترونية بشكل كبير لأغراض العمل عن بُعد والتعليم والترفيه عبر الإنترنت، بدت مخاوف من تأثير ذلك على الشبكات من حدوث اختناقات الأمر الذي يتطلب استخدام تدابير إدارة حركة المرور لتجنبها. أصدرت هيئة المنظمين الأوروبيين للاتصالات الإلكترونية (BEREC) والمفوضية الأوروبية بيانًا مشتركًا يشجع على الاستخدام المسؤول لمثل هذه التدابير الاستثنائية لمنع ازدحام الشبكة.

- الاعتماد على الرسائل النصية التحذيرية واتصالات الطوارئ بشكل أكبر.

- ضرورة تقديم بيانات الموقع الخاصة بالمريض: وذلك كجزء من الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا، يمكن أن تلعب بيانات الموقع دورًا مهمًا في ذلك، خاصة من خلال تحديد الاشخاص المحتمل اصابتهم بالمرض عن طريق تتبع التحركات السابقة للأقراد الذين تم تشخيصهم بالفعل من أجل تنفيذ أوامر الحجر الصحي.

- الحفاظ على مرونة الشبكات الحيوية نظرًا لقيام العديد من الأفراد بالعمل من المنزل وفي ظل إغلاق المدارس، يعمل القائمون على قطاع الاتصالات في العالم عن كثب مع الحكومات لضمان الحفاظ على مرونة شبكات الاتصالات وقدرتها على العمل بفعالية.

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