«تعليم الغربية» تبحث آلية جديدة لمساعدة الطلاب في «الأبحاث»

عقد المهندس ناصر حسن إسماعيل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اجتماعًا مع كل من مدير عام التعليم العام، والمراحل، وأعضاء من التعليم الفني، لوضع آليات تنظيمية جديدة ووضع افكار مبتكرة لتساعد الطلاب وأولياء الأمور في إنجاز مشروع الأبحاث المطلوبة من كل طالب، وفقًا لمتطلبات وزارة التربية والتعليم في هذه المرحلة.وناقش وكيل الوزارة، مع فريق العمل إمكانية عمل فيديوهات توضيحية للرد على جميع تساؤلات الطلبة وأولياء الأمور في هذا الشأن، والاستعانة بالمعلمين المتميزين من التعليم العام لشرح كيفية تنفيذ الأبحاث، مثل سعاد العراقي، معلمة شرق طنطا، والتي أشاد بها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم والتعليم الفني.وناقش وكيل الوزارة، تقديم يد المساعدة للطلاب الذين لم يتوفر لديهم خدمة الإنترنت بمنازلهم، وكيفية التواصل معهم، وذلك عن طريق تخصيص مسئولين للرد على استفسارات الطلاب وأولياء أمورهم في جميع الإدارات والمدارس سواء بالاستفسار المباشر أو عن طريق أرقام التليفونات الأرضية أو المحمولة المتوفرة لخدمة هذا الموضوع.وأكد أن الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالغربية ستقوم بنشر كل ما هو جديد من فيديوهات تقدم المساعدة لتوضيح الطرق السهلة لإنجاز مشروعات الأبحاث.