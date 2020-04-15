38.3 مليار جنيه قيمة المبادرات المقترحة بموازنة العام المقبل

كشف البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة عن المبادرات المقترحة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020- 2021 لقطاعات الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي.وأوضح البيان أنه تم تخصيص 16.3 مليار جنيه لمبادرات وزارة الصحة والسكان، ومنها علاج الفشل الكلوي وزيادة عدد الحضانات، ومنع انتشار العدوى من الأم الحامل للجنين وتوفير الأمصال واللقاحات، وتحسين الأوضاع المالية لأعضاء المهن الطبية.كما تم تخصيص 1.5 مليار جنيه لمبادرات وزارة التربية والتعليم لتحسين أوضاع المعلمين والموجهين، و1.5 مليار جنيه لمبادرات التعليم العالي، و19 مليار جنيه لمبادرات التضامن الاجتماعي، بإجمالي 38.3 مليار جنيه.