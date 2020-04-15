«الصحة العالمية» تأسف للقرار الأمريكى بتعليق المساهمات

أعرب الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، عن أسفه لقرار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، بتعليق مساهمة الولايات المتحدة فى المنظمة، وقال تادروس، إن هذا التعليق أو القطع سيكون مؤثرا.وأشار إلى أن المنظمة تخضع للمساءلة من قبل الدول الأعضاء بها، لافتا إلى أنها مستمرة في عملها فى دراسة ومكافحة فيروس كورونا.