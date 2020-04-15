رمضان عبدالمعز يطالب بعدم الجزع من أزمة كورونا

طالب الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، المسلمين بعدم الجزع من أزمة فيروس كورونا، قائلا لا نريد أن نجزع ونشمت الأعداء.وأضاف خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" االمذاع عبر فضائية "dmc": "كورونا خدت كام يوم وهتخلص وهنقول سبحان من أنجانا منها، سنذكرها على أنها ماضي، وسنذكر الله الذي أنجانا منها".وأردف: "الجزع وعدم التسليم لله وعدم الرضا يزود المشكلة لا يحلها، نحن راضيين ولن نمل من الدعاء وسنتصدق ونصلي رمضان وناكل ياميش، والله هتنتهي أزمة الكورونا لأن ربنا لطيف بعباده، ويقول أنا عند ظن عبدي بي، وأنا مؤمن إن ربنا هيفرجها، ربي معي فمن أخشى وربي يحسن التدبير".