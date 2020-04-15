دراسة تركية تكشف انهيار اقتصاد «أردوغان» بسبب كورونا

كشفت مؤسسة السياسات الاقتصادية في تركيا، من خلال دراسة تناولت النتائج الاقتصادية السلبية المحتملة لاستمرار أزمة فيروس كورونا المستجد لفترة عام، أن الاقتصاد التركي سينكمش بنحو 20 % في حال استمرار الأزمة لمدة 6 أشهر وسينكمش بنحو 38 % في حال استمرار الأزمة لمدة عام، وفقا لصحيفة زمان التركية.وأوضحت الدراسة، أن قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم والترفيه والثقافة ستصبح أكثر القطاعات تضررا في حال استمرار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس لنحو عام، حيث ستتراجع عائدات هذه القطاعات بنحو 90 في المئة. وستتراجع جميع الاستثمارات بما يشمل القطاعين الحكومي والخاص بنحو 70 %.وباستمرار الفيروس سينكمش قطاع النقل بنحو 65 % وقطاع الأثاث ومعدات المنزل وصيانة المنزل بنحو 50 % وقطاع الملابس والأحذية بنحو 40 % وقطاع المشروبات الكحولية ومنتجات التبغ بنحو 15 % وقطاع الأغذية والمشروبات الغير كحولية بنحو 5%.وأوضحت الدراسة أن بالإمكان حل المشكلات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس بالإجراءات التي سيتم اتخاذها على الصعيد الدولي وليس على صعيد المحلي مشيرة إلى أن صادرات تركيا تتراجع بنحو 42 % في حين ستتراجع الواردات بنحو 39 %.وتوقعت الدراسة أيضا تراجع إجمالي الناتج المحلي نحو 40 % في حال استمرار آثار الأزمة لمدة عام وتراجعه بنحو 20 في المئة في حال استمرارها لمدة 6 أشهر.