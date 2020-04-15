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الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفوق نسائي في غناء تترات مسلسلات رمضان المقبل

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 05:36 م
مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان
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أيام قليلة تفصلنا عن بدء سباق دراما رمضان، يحاول خلالها نجوم الدراما الترويج لأعمالهم من خلال نشر الإعلانات والبوسترات الدعائية، في حين يقوم البعض بطرح أغاني التترات كنوع من التشويق.

وتحظى تترات مسلسلات رمضان في السنوات الأخيرة بأهمية خاصة لدى الجمهور، وهو ما دفع منتجي الدراما إلى إسناد تترات أعمالهم إلى نجوم غناء متميزين، لإدراكهم العلاقة الكبيرة بين نجاح المسلسل ونجاح أغنية التتر.

وتشهد تترات الأعمال الفنية منافسة قوية وتفوق نسائي عليها، حيث تم الإعلان عن اعتزام 4 مطربات غناء التترات في اختبار حقيقي لقدراتهن على مساعدة الجمهور في التعرف على خطوط العمل الرئيسية، ليتحولن إلى جسر يربط المشاهد بالمسلسل.

وانتهت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي من تسجيل تتر مسلسل "سلطانة المعز" المقرر أن تطل به الفنانة غادة عبد الرازق في رمضان.

ويشارك في "سلطانة المعز"، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، مي الغيطي، محمد حاتم، انتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.

وتغني الفنانة المغربية سميرة سعيد، تتر مسلسل "لما كنا صغيرين" المقرر عرضه ضمن الموسم الرمضاني المقبل، من بطولة ريهام حجاج، خالد النبوي ومحمود حميدة.

والتزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا قامت سميرة بتسجيل الأغنية في الاستوديو الملحق بمنزلها بعد الاتفاق على الكلمات والألحان.

وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن غنائها تتر مسلسل "دهب عيرة" الذي تجسد بطولته الفنانة يسرا ومن المنتظر أن يكتب كلماته الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

ويشارك في بطولة مسلسل "دهب عيرة" حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، بيومي فؤاد، وخالد أنور، خالد سرحان، وهنادى مهني، ومن تأليف أمين جمال وأحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز.

كما وافقت الفنانة أصالة على غناء تتر مسلسل "جمع سالم" للفنانة زينة وذلك بعد عدة مفاوضات، حيث استقرت على كلمات الأغنية مؤخرًا والتي تتماشى مع الحالة الدرامية التي يقدمها المسلسل المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

ويشارك في بطولة المسلسل دلال عبدالعزيز، محمد شاهين، سلوى خطاب، ريم البارودي، ملك قورة، ميدو عادل، محمد علاء، سامح الصريطي، بسنت شوقي، أحمد سلطان، وتأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.

بينما يقدم المطرب أحمد شيبة أغنية تتر مسلسل "الفتوة" الذي يخوض به الفنان ياسر جلال السباق الرمضاني المقبل ويقدمه بشكل مختلف عن أعماله السابقة.

وانتهى شيبة من تسجيل الأغنية التي تحمل اسم "أصيل"، وهي من كلمات عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع الموسيقي أشرف البرنس، وهندسة صوت محمد جودة، ومن المقرر طرحها في الأيام القليلة المقبلة قبل بدء عرض حلقات المسلسل.

ويشارك في بطولة مسلسل "الفتوة" مي عمر، نجلاء بدر، أحمد صلاح حسني، رياض الخولي، مجدي فكري، أحمد خليل، عادل الفار، مها نصار، صفوة، وتأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

ويقدم المطرب أحمد سعد تتر مسلسل "البرنس" للنجم محمد رمضان، والأغنية تحمل اسم "مفيش حاجه صعبة"، واستعان محمد رمضان أيضًا بالمطرب الشعبي رضا البحراوي لغناء أغنية نهاية المسلسل وتحمل اسم "ياعم طيب".

ويشارك في بطولة مسلسل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش إخراج محمد سامي.

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