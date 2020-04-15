تعليم كفر الشيخ: جميع الطلاب سجلوا على المنصة بامتحان الفيزياء

أكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، انتظام دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان التجريبي الذي جرى اليوم بمادة الفيزياء على التابلت من المنزل، وبلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 100%.جاء ذلك خلال متابعة وكيل الوزارة من غرفة عمليات بحضور إدارات التعليم الثانوي شئون الطلبة والتطوير والإحصاء والمتابعة.وأضافت وكيل الوزارة في بيان، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى بشأن الامتحان من الإدارات التعليمية أو على مستوى المدارس الثانوية بالمحافظة، وأن هناك تواصل مستمر بين الطلاب والمعلمين بالمدارس ومسئولى التطوير عبر جروبات «واتس آب» والخدمات التليفونية التي تم الإعلان عنها عبر صفحة المديرية لتلقي أي شكاوى والعمل على حلها فورًا.