كورونا يرفع وفيات إندونيسيا لـ469

ارتفع عدد وفيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في إندونيسيا إلى 469 شخصًا.وقال المتحدث باسم الحكومة الإندونيسية بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" أحمد يوريانتو - في تصريح أوردته وكالة أنباء برناما الماليزية إنه تم رصد 10 حالات وفاة بسبب المرض خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشار إلى ارتفاع عدد الحالات الإيجابية بمقدار 297 شخصا، ليصل العدد الإجمالي إلى 5136 حالة".وسجلت مقاطعة جاكرتا أعلى نسبة وفاة حيث تم تسجيل 242 حالة، تليها غرب جاوة (52 حالة)، شرق جاوة (45) والحالات المتبقية في مقاطعات أخرى.