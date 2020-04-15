إزالة 29 حالة تعد على مساحة 33 ألف متر بأسوان

حرص اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، على متابعة نتائج الحملات التي يتم طتنفيذها للتعامل بكل حزم مع حالات التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء العشوائى.جاء ذلك عقب قيامه بالقيادة الميدانية لحملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة أسوان.وأكد المحافظ أن الحملات أسفرت اليوم عن إزالة 29 حالة تعد مختلفة على أملاك الدولة بإجمالى مساحات وصلت إلى 33 ألف و200 م2 بمختلف المدن والقرى على مستوى المحافظة.وأشار إلى أن الحملات نجحت في تنفيذ 18 قرار إزالة لحالات تعدى سابقة لفترة الحظر بإجمالى مساحة 6 آلاف و533 م2.