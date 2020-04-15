تراجع العائد على أذون وسندات الخزانة

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 21 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 10 مليارات جنيه لأجل 182 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11 مليار جنيه لأجل 364 يوما.فيما سجل أعلى عائد على الأذون أجل 182 يوما، 12.35%، وأقل عائد 12%، ومتوسط العائد 12.26%، وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 364 يوما، 12.41%، وأقل عائد 12%، ومتوسط العائد 12.30%.كما طرح البنك المركزي سندات خزانة بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل 5 سنوات، وسجل العائد عليها 13.33%، أعلى عائد،و13.02% أقل عائد،و13.29% متوسط العائد.