رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 15 أبريل 2020 الموافق 22 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«حماة الوطن» يشيد بضربة قوات مكافحة الإرهاب لخلية الأميرية

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 04:11 م
اللواء فؤاد عرفة
اللواء فؤاد عرفة
حسين العمدة
طباعة
أشاد اللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس حزب "حماة الوطن"، بالضربة الاستباقية لقوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ضد الخلية الإرهابية بالأميرية التى كانت تنوى القيام بأعمال إرهابية ضد الأخوة المسيحيين والكنائس بالتزامن مع أعيادهم.

ووجه نائب رئيس الحزب، فى بيان له اليوم، تحية شكر وتقدير لرجال الشرطة البواسل وقوات مكافحة الإرهاب بعد نجاحهم فى تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية واحترافية الأجهزة الأمنية فى مواجهة الخلايا الإرهابية، خاصة أن هذه المنطقة شعبية مزدحمة، وتعاملت القوات بمنتهى الحذر لعدم إصابة أى من السكان ورصد تلك العناصر والقضاء عليهم وتصفية 7 عناصر منهم.

ولفت إلى أنه تم العثور كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات بالمطرية كان من المخطط استخدامها خلال فترة الأعياد القادمة ضد المواطنين، مؤكدًا أن رجال الأمن هم درع الوطن ويقدموا كل ما هو غالي ونفيس في حربهم ضد الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مصر تُقدر مجهود رجال الأمن في سبيل حفظ الأمن والأمان.

موضوعات متعلقة

الرئيس السيسى يعزى أسرة الشهيد محمد الحوفى.. ويؤكد: فخور ببسالة رجال الشرطة

استشهاد ضابط أمن وطني في الاشتباكات مع «خلية الأميرية»

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

شاهد.. تبادل إطلاق النار بين الشرطة وإرهابيين في الأميرية

الصور

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

image description

خشوع على عتبات المسجد.. قصة رجل لم يمنعه كورونا من النفحات (فيديو)

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

الأكثر قراءة

استعلام عن أسماء العمالة الغير منتظمة الخط الساخن 142.. موقع القوى العاملة

شاهد صور جثث وسلاح «خلية الأميرية الإرهابية»

النقد الدولى: مصر لم تطلب أى مساعدات مالية بسبب كورونا

«الداخلية» تقضي على عناصر إرهابية في الأميرية بعد تبادل لإطلاق النار

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

أمل دنقل كان مرشحًا لبطولة هذا الفيلم.. ولم يقدم الدور لسبب غريب

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

نجم الساعة

تفاصيل قصة الحب السرية بين فريد الأطرش وزوجة الملك فاروق.. «طلبت الطلاق بسببه»

الصحة

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

منوعات

الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة.. تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة

موعد إجازة عيد شم النسيم 2020

تعمل من المنزل.. إليك بعض النصائح

«اليونسكو» تحيي للمرة الأولى يوم الفن العالمي

مقالات الرأي
سيد عبدالقادر
رسالة إلى النائب العام
د.مينا بديع عبدالملك
من الأدب الرهبانى الحديث «2»
منى رجب
الشعب المصرى وشم النسيم مع «كورونا»
ثروت الخرباوي
الفيروس الإخوانى المستجد
المزيد

الثقافة

في ذكراه.. حكاية أول عود صنعه القصبجي بيديه

«الثقافي الروسي» بالإسكندرية ينظم صالونه الأدبي عبر الإنترنت

«الناشرين المصريين» يضع محددات للتعاقد على نشر الكتب إلكترونيًا

مكافأة للفنانين التشكيليين المتضررين من أزمة كورونا