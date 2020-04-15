«حماة الوطن» يشيد بضربة قوات مكافحة الإرهاب لخلية الأميرية

أشاد اللواء فؤاد عرفة النائب الأول لرئيس حزب "حماة الوطن"، بالضربة الاستباقية لقوات مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية ضد الخلية الإرهابية بالأميرية التى كانت تنوى القيام بأعمال إرهابية ضد الأخوة المسيحيين والكنائس بالتزامن مع أعيادهم.ووجه نائب رئيس الحزب، فى بيان له اليوم، تحية شكر وتقدير لرجال الشرطة البواسل وقوات مكافحة الإرهاب بعد نجاحهم فى تصفية جميع العناصر الإرهابية بمنطقة الأميرية واحترافية الأجهزة الأمنية فى مواجهة الخلايا الإرهابية، خاصة أن هذه المنطقة شعبية مزدحمة، وتعاملت القوات بمنتهى الحذر لعدم إصابة أى من السكان ورصد تلك العناصر والقضاء عليهم وتصفية 7 عناصر منهم.ولفت إلى أنه تم العثور كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة، وضبط مخزن للأسلحة والمتفجرات بالمطرية كان من المخطط استخدامها خلال فترة الأعياد القادمة ضد المواطنين، مؤكدًا أن رجال الأمن هم درع الوطن ويقدموا كل ما هو غالي ونفيس في حربهم ضد الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أن مصر تُقدر مجهود رجال الأمن في سبيل حفظ الأمن والأمان.