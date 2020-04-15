التنمية المحلية: غلق جميع المتنزهات العامة والشواطئ يوم شم النسيم

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن وزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، خلال اجتماعه مع المحافظين، شدد على أهمية تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار كورونا ومنع تجمعات المواطنين.وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه تم عقد اجتماع منذ أيام بوزارة التنمية المحلية بشأن الزحام الشديد الذي شهدته مناطق العتبة والموسكي، مؤكدًا أن هناك تكليفات محددة بغلق جميع المتنزهات العامة والشواطئ يوم شم النسيم لمنع التجمعات.وأكد وزير التنمية المحلية على غلق الأسواق العشوائية، وقام بفض "سوق الخميس" إحدى الأسواق بحي المطرية للحفاظ على صحة المواطنين، وإزالة التراكمات، خاصة أنه بجوار مستشفى المطرية، والحفاظ على التنسيق الحضاري للمنطقة بالكامل، مع إيجاد بديل للبائعين الموجودين بالسوق.