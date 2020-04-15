خريطة القلاع الاقتصادية بمصر.. القاهرة والجيزة في الصدارة

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة المنشآت الاقتصادية التابعة للقطاع العام الأعمال العام والخاص، على مستوى محافظات الجمهورية والبالغ عددها الإجمالى 3.743 مليون منشأة، يعمل بها 13.4 مليون مشتغل وفقًا لأحدث نتائج التعداد الاقتصادى المعلن نتائجه مؤخرًا.وبحسب تقرير حصلت عليه "الدستور"، فإن محافظة القاهرة استحوذت على النصيب الأكبر من النشاط الاقتصادى، إذ بلغ عدد المنشآت الاقتصادية بها ما يقارب النصف مليون منشأة بعدد 483.6 يعمل بها 2.6 مليون شخص يمثلون19.5% من إجمالى المشتغلين، يليها محافظة الجيزة بعدد 347.9 ألف منشأة يعمل بها 1.6 مليون مشتغل، ثم محافظة الدقهلية 320.1 ألف منشأة تضم 889.1 مليون مشتغل.فيما احتلت محافظة الإسكندرية المرتبة الرابعة من حيث عدد المنشآت الاقتصادية بحوالى 287.4 ألف منشأة تضم 1.2 مليون مشتغل، ومحافظة الشرقية بعدد 284.6 ألف منشأة تضم 867 ألف مشتغل، والقليوبية 237.5 ألف منشأة بها 868.4 ألف مشتغل.وفى صعيد مصر، جاءت محافظة الفيوم فى الصدارة بعدد 156.1 ألف منشأة تضم 395.4 ألف مشتغل، يليها المنيا بعدد 146.7 ألف منشأة تضم 398.3 ألف مشتغل، سوهاج 115.9 ألف منشأة بها 310.8 ألف مشتغل.بينما كانت أقل المحافظات نشاط اقتصادى، جنوب سيناء بعدد 6.5 ألف منشأة يعمل بها 62 ألف مشتغل، ومحافظة شمال سيناء 6.6 ألف منشأة يعمل بها 23.3 ألف مشتغل، ومحافظة الوادى الجديد بعدد 8.9 ألف منشأة تضم 27.6 ألف مشتغل.