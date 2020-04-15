إنشاء وحدة عناية مركزة في أحد مواقف السيارات بالبحرين (فيديو)

عرضت فضائية "العربية"، تقريرا من دولة البحرين حول إنشاء وحدة عناية مركزة في أحد مواقف السيارات، كأحد الإجراءات المساعدة لوقف انتشار الوباء.وأشار التقرير، إلى إنشاء وحدة العناية المركزة كإجراء احترازي في حالة زيادة أعداد المصابين بكورونا.كما أعلنت الصحة البحرينية عبر حسابها على "تويتر"، عن 73 حالة إصابة جديدة، و72 من هذه الحالات القائمة تعود لعمال وافدين وحالة واحدة قادمة من الخارج، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحى الاحترازى.