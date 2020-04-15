نائب يطالب بمنع موائد الرحمن وتوجيه مواردها لـ«تحيا مصر»

طالب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد لشئون المحليات، بمنع إقامة الموائد الرمضانية؛ لعدم حدوث تزاحم بين المواطنين للحد من انتشار كورونا.وقال النّويشي، لـ"الدستور"، إنه على الأشخاص المتبرعين لإقامة تلك الموائد أن يوجهوا أموالهم إلى صندوق "تحيا مصر" أو إلى الجهات المعنية لصرفها في شكل مواد غذائية إلى الفقراء وأصحاب العمالة غير المنتظمة والتي تضررت من انتشار فيروس كورونا.وحذر وكيل الإدارة المحلية، من إقامة موائد الرحمن التابعة للمساجد لإفطار الصائمين في شهر رمضان حال استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على عدم التجمعات والالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس؛ حتى لا يتسبب ذلك في حدوث كارثة_لا قدر الله_ نحن في غنى عنها.على جانب آخر، أعلن النويشي انضمامه لمبادرة دعم أصحاب المهن الطبية "جيش مصر الأبيض"، بمبلغ 100 ألف جنيه، نظرًا لجهودهم المبذولة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدًا أنهم درع مصر الواقي من الأمراض.وقال النويشي إن العاملين في المجال الطبي في مصر لا يقلون عن جيش وشرطة مصر من تضحيات، فهم يحاربون عدو غير مرئي، ويقفون في الصفوف الأولى لمحاربة هذا الفيروس، وعلاج المصابين به، داعيًا الله أن يحفظ الجميع من كل سوء