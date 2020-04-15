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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

حزب «المصريين» ينعى شهيد الوطن محمد الحوفي

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:55 م
حسين أبو العطا
حسين أبو العطا
حسين العمدة
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نعى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين وعضو تحالف الأحزاب المصرية، بالكثير من الحزن والأسى شهيد الواجب الوطني المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي قدم روحه فداءً لهذا الوطن الغالي، ليحفر اسمه في قلوب المصريين ولترفع راية مصر عالية شامخة تسجل بدماء أبنائها عبر كل الأزمنة تاريخ البطولات الذي لا ينضب والحرب ضد كل معتدٍ آثم ولتعطِ درسًا لكل من يترصد لمصر بسوء أن هذا الوطن ينجب رجالًا هم خير أجناد الأرض.

وتقدم أبو العطا بخالص العزاء لجموع الشعب المصري وأبناء الشرطة المصرية وقوات الجيش ولأسرة الشهيد المقدم محمد فوزي الحوفي، الذي فقدناه إثر تبادل إطلاق نار بين قوات الأمن ومجموعة من الإرهابيين في منطقة الأميرية، داعيًا الله أن يتغمد الشهيد برحمته الواسعة ويسكن روحه الطاهرة أعالي الجنان، وأن تظل مصر مقبرة لكل من تسول له نفسه المساس بأمنها على يد رجالنا الأبطال الذين يتسابقون لنيل الشهادة من أجل القضاء على الإرهاب الغادر الذي يتربص بوطنهم.

وأكد رئيس حزب المصريين، أن هذا الوطن لا يلد إلا الأبطال، وليعلم كل من يغذي الإرهاب ويتسلط على مصر أن العزم في هذا البلد باقٍ أبد الدهر، ولن تزيدنا خسة إجرامهم إلا قوة وصلابة وسنحاربهم حتى نبيدهم عن آخرهم، بفضل الله والقيادة السياسية وقوات الجيش والشرطة عيون مصر الساهرة لحراستها والحفاظ عليها من كل حدب وصوب ولم تتوانى لحظة عن التصدي لمثل هذه العمليات الإجرامية الدنيئة بكل إصرار وحب لوطنهم الذي يجري في عروقهم مجرى الدم.

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