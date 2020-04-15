بريد شرق القاهرة: اتخذنا إجراءات لصرف منحة العمال بشكل لائق

قال بيومي القطان، مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إن اليوم هو الثالث لصرف منحة الرئيس عبد الفتاح السيسى للعمالة غير المنتظمة، وذلك لمساعدتهم فى التغلب على أعباء المعيشة.وأضاف القطان، خلال حواره لفضائية " اكسترا نيوز "، أنهم اتخذوا عددا من الاجراءات لتنظيم المسألة بشكل يليق بالشعب المصرى، إضافة إلى ضمان أمن وسلامة الجميع.وأشار مدير عام منطقة بريد شرق القاهرة، إلى أن البريد المصرى أكبر منفذ صرف لمستحقات المواطنين، "الأسبوع الماضى انتهينا من صرف المعاشات والآن نعمل على صرف المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة".